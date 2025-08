Международный новостной и аналитический канал AnewZ представил специальный проект под названием "Tovarisch Director. Made in Russia, Believed Nowhere".

Как передает Day.Az, в документальном фильме "Tovarisch Director. Made in Russia, Believed Nowhere" отражается, как пропагандистская система России превратилась в систематическую идеологическую машину не только в политическом контексте, но и посредством культуры, кино, литературы и языка - в фактической и хронологической последовательности. Фильм представляет собой глубокое исследование, охватывающее путь от методов министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса до современной культурной политики России.

От истории до сегодняшнего дня - неизменная суть пропаганды

В начале репортажа звучит знаменитый призыв одного из идеологов нацистского режима Германии - Геббельса: "Rise up and let the storm break loose!" (Встань и пусть разразится буря!) - этот метод был рычагом для создания образа врага, переписывания истории, клеймения критиков как "предателей" и сокрытия лжи под покровом патриотизма.

Никита Михалков: от искусства к идеологии

Одним из ключевых лиц проекта является российский режиссёр и актёр Никита Михалков. Украинский журналист Дмитрий Гордон описывает его так: "Выдающийся, на мой взгляд, режиссёр. Замечательный актёр. С другой стороны, мерзавец." Это двойственное отношение раскрывает двойственную сущность Михалкова - с одной стороны артист, с другой - пропагандист Кремля.

Через свою программу "Бесогон" Михалков распространяет тезисы, наполненные повторяющейся риторикой русофобии, обвинениями соседних стран в "предательстве", представлением украинского языка как "опасной идеологии". Это уже не искусство, а идеологическое оружие.

История его семьи также заслуживает особого внимания. Его отец, Сергей Михалков, в советский период писал тексты гимнов для трёх разных руководителей. Другие члены семьи быстро адаптировались к различным политическим системам, ставя личные интересы на первый план. Это поколение на протяжении всей истории умело добивалось власти путём компромисса с властью.

Цитаты, представленные в документальном проекте, ещё раз доказывают, что, хотя технологии пропаганды меняются, её методы остаются прежними:

• Создание образа врага

• Переписывание истории

• Представление своей жестокости как "самообороны"

• Назначение критиков "иностранными агентами"

• Перенос собственных преступлений на других

• Прикрытие лжи патриотизмом

Эти методы одинаково применялись как в информационной войне СССР, так и в современных дебатах на российском государственном телевидении. Фильм также показывает, как в официальных учебниках представлена передача Крыма Украине в 1954 году, как распространяется дезинформация о фактах в Буче и как соседние страны, включая Азербайджан, становятся мишенями.

Когда культура превращается в оружие

Одним из важнейших аспектов анализа является превращение языка и культуры в опору государственной идеологии. Параллели, проведённые на основе теории Виктора Клемперера "Lingua Tertii Imperii", доказывают семантические манипуляции пропаганды. Как в нацистской Германии "фанатизм" получил положительный смысл, так и сегодня "война" представляется как "специальная военная операция", а "критик" клеймится как "иностранный агент".

Заключение - почему пропаганда опасна?

Проект "Tovarisch Director" освещает не только прошлое, но и предупреждает о будущем. Основной посыл проекта таков: пропаганда не просто распространяет ложь, она оправдывает насилие, поляризует общества и расчеловечивает людей. Ужасы, произошедшие в истории, стали результатом именно этих процессов.

В конце фильма звучат слова Президента России Владимира Путина в видеозвонке с Михалковым: "Ваше здоровье, Никита Сергеевич! Поздравляю!"

Этот проект - очередное доказательство аналитического и документального подхода канала AnewZ, ориентированного на международную аудиторию. Этот фильм - важный призыв для всех, кто стремится понять не только информацию, но и механизмы, стоящие за ней.