В США пройдут мастер-классы азербайджанского тхэквондиста

Азербайджанский таэквондист Гашим Магомедов получил официальное приглашение в качестве специального гостя и тренера в международный лагерь таэквондо "Майами-2025", который откроется в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Федерации таэквондо Азербайджана сообщили, что серебряный призер летних Олимпийских игр "Париж-2024" проведет мастер-классы и поделится с участниками своим опытом.

Лагерь будет организован 30-31 августа.