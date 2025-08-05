https://news.day.az/sport/1772238.html В США пройдут мастер-классы азербайджанского тхэквондиста Азербайджанский таэквондист Гашим Магомедов получил официальное приглашение в качестве специального гостя и тренера в международный лагерь таэквондо "Майами-2025", который откроется в США.
В США пройдут мастер-классы азербайджанского тхэквондиста
Азербайджанский таэквондист Гашим Магомедов получил официальное приглашение в качестве специального гостя и тренера в международный лагерь таэквондо "Майами-2025", который откроется в США.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Федерации таэквондо Азербайджана сообщили, что серебряный призер летних Олимпийских игр "Париж-2024" проведет мастер-классы и поделится с участниками своим опытом.
Лагерь будет организован 30-31 августа.
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