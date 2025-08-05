Apple показала человека, мозг которого подключен к iPad

Компании Apple и Synchron представили видео, демонстрирующее, как парализованный мужчина с нейроимплантом управляет планшетом iPad силой мысли. Это стало возможным благодаря новой технологии Apple, анонсированной в мае 2025 года, которая позволяет напрямую подключать интерфейсы "мозг-компьютер" (BCI) к своим продуктам через Bluetooth.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание PC Mag.

В ролике Марк Джексон, страдающий боковым амиотрофическим склерозом, с помощью импланта Synchron Stentrode без помощи рук, голоса или взгляда перемещается по меню, открывает приложения и набирает текст. По словам Джексона, после потери возможности пользоваться руками он думал, что лишился независимости. Технология позволила ему вновь общаться с близкими, читать новости и ощущать связь с миром, вернув часть прежней жизни.

Ключевое нововведение Apple заключается в универсальной поддержке BCI-устройств на уровне операционной системы. Теперь iPad или Mac распознают нейроинтерфейсы так же, как стандартную клавиатуру или мышь. Ранее для подключения к продуктам Apple требовались нестандартные решения от производителей имплантов.

Важным элементом демонстрации стал новый визуальный индикатор, который в реальном времени отображает на экране уровень распознавания мозговых сигналов. Синяя рамка вокруг иконки приложения заполняется по мере усиления сигнала, показывая пользователю, насколько хорошо система считывает его намерения. По мнению главного операционного директора Synchron Курта Хаггстрома, эта обратная связь критически важна: она позволяет пользователю скорректировать концентрацию внимания для более успешного взаимодействия.

Имплант Stentrode от Synchron отличается тем, что вводится в мозг через кровеносный сосуд, что исключает необходимость в трепанации черепа. На данный момент устройство установлено десяти пациентам в США и Австралии.