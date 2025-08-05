Али Асадов заявил о значительном росте объема перевозок по Среднему коридору

Объем грузоперевозок по Среднему коридору с 2022 года увеличился на 90 процентов, а время транзита по маршруту значительно сократилось.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на пленарном заседании в рамках третьей Конференции Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3) в Авазе (Туркменистан).

По его словам, контейнерные поезда из ряда китайских городов достигают столицы Азербайджана Баку всего за 10-12 дней, что подчеркивает растущую значимость Среднего коридора как стратегически важного маршрута международной торговли.

"Интеграция транспортной инфраструктуры Азербайджана и стран Центральной Азии формирует основу для более широкой евразийской взаимосвязанности. В этом контексте он подчеркнул значение сотрудничества в рамках Специальной программы ООН для стран SPECA.

Премьер-министр напомнил, что в ноябре 2023 года в Баку прошел саммит SPECA, приуроченный к 25-летию программы. Ключевыми итогами мероприятия стали Бакинская декларация и Дорожная карта цифровизации Среднего коридора, направленные на расширение регионального сотрудничества и интеграцию в мировую экономику.

Говоря о перспективах цифровой интеграции, А.Асадов подчеркнул, что Азербайджан реализует инициативу цифровой трансформации, в том числе через масштабный проект "Цифровой шелковый путь", который предусматривает строительство транскаспийского волоконно-оптического кабеля.