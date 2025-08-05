Пакистан поблагодарил Азербайджан

Благодарю Азербайджан за солидарность с народом Кашмира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин в ходе мероприятия, приуроченного ко Дню эксплуатации (Youm-e-Istehsal), в знак солидарности с народом Джамму и Кашмира.

"Благодарю Азербайджан за солидарность с народом Кашмира. Мы, как нация, очень близки с Азербайджаном и искренне рады, что Азербайджану удалось вернуть свои территории. Азербайджансские земли в течение трёх десятилетий находились под жестокой армянской оккупацией. И мы, как близкий Азербайджану народ, гордимся тем, что он сумел самостоятельно вернуть контроль над своими законными территориями",- сказал посол.

В ходе мероприятия посол зачитал обращение премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.

"Мы вновь решительно осуждаем и отвергаем незаконные действия Индии, грубо нарушающие нормы и принципы международного права, а также её односторонние шаги, предпринятые с 5 августа 2019 года, направленные на изменение демографического состава и политической структуры незаконно оккупированного Индией Джамму и Кашмира (IIOJK), вопреки соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН",- говорится в сообщении премьер-министра.

По словам Ш. Шарифа, уважение воли и стремлений народа Кашмира в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН - единственный путь к установлению прочного мира в Южной Азии.