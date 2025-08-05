В московском хостеле задержали около 300 мигрантов

В центре Москвы силовики задержали в хостеле около 300 нелегальных мигрантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается в Telegram-канале главного управления Росгвардии по столице.

Отмечается, что ОМОН "Авангард" оказал силовую поддержку сотрудникам военного следственного управления Следственного комитета России при проведении рейда по обнаружению нарушений миграционного законодательства.

По данным ГУ Росгвардии, в ходе специального мероприятия у 400 иностранцев, проживающих в хостеле, проверили миграционные карты, паспорта и патенты на работу. В результате 300 человек были задержаны по подозрению в нарушении миграционного законодательства и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.