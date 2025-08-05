https://news.day.az/politics/1772140.html Госсек США и глава МИД Франции обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обсудили продвижение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, передает Day.Az со ссылкой на заявление Госдепартамента США.
Госсек США и глава МИД Франции обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обсудили продвижение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, передает Day.Az со ссылкой на заявление Госдепартамента США.
Кроме того, стороны вновь подтвердили свою приверженность недопущению разработки или приобретения Ираном ядерного оружия.
Они также обсудили гуманитарную ситуацию в Газе и усилия по достижению прекращения огня, завершение войны между Россией и Украиной, а также продолжающийся конфликт в Судане.
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