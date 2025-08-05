Госсек США и глава МИД Франции обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обсудили продвижение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, передает Day.Az со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

Кроме того, стороны вновь подтвердили свою приверженность недопущению разработки или приобретения Ираном ядерного оружия.

Они также обсудили гуманитарную ситуацию в Газе и усилия по достижению прекращения огня, завершение войны между Россией и Украиной, а также продолжающийся конфликт в Судане.