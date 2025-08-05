https://news.day.az/world/1772143.html

Жуткое ДТП в Турции - есть погибшие и пострадавшие

В турецкой провинции Сивас, в районе Сешехри, произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились рабочие, направлявшиеся на сбор фундука. Как передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber, микроавтобус сорвался в ущелье. В результате погибли 3 человека, 18 пострадали. На место ДТП направлены сотрудники полиции и бригады скорой помощи.