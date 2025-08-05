Водяной смерч закинул катамаран на отдыхающих на пляже

Водяной смерч закинул на отдыхающих катамаран на пляже в поселке Агой, Краснодарский край, Россия. Обошлось без пострадавших.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: