https://news.day.az/world/1772243.html Водяной смерч закинул катамаран на отдыхающих на пляже - ВИДЕО Водяной смерч закинул на отдыхающих катамаран на пляже в поселке Агой, Краснодарский край, Россия. Обошлось без пострадавших. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Водяной смерч закинул катамаран на отдыхающих на пляже - ВИДЕО
Водяной смерч закинул на отдыхающих катамаран на пляже в поселке Агой, Краснодарский край, Россия. Обошлось без пострадавших.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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