https://news.day.az/society/1772220.html Задержаны подозреваемые по факту пожара в Джабраиле Сотрудники полиции провели расследование по факту пожара на пастбище 5 августа в селе Минбашлы Джабраильского района.
Задержаны подозреваемые по факту пожара в Джабраиле
Сотрудники полиции провели расследование по факту пожара на пастбище 5 августа в селе Минбашлы Джабраильского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на региональную группу пресс-службы МВД, в результате расследования установлено, что пожар, приведший к выгоранию 50 гектаров земли, был вызван действиями Эльчина Абдуллаева, Эльшана Нагылы, Фариза Мамедли, Ревана Мирзоева, Фарида Мамедли, Фариза Алишева, Ахада Ахадова и Садига Гасанова, которые были задержаны.
По факту ведётся следствие в районном отделе полиции.
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