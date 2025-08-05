На автотрассе Баку-Шамахы-Евлах сбиты мать с ребенком
2 августа около 23:00 на 21-м километре автодороги Баку-Шамахы-Евлах произошло тяжёлое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на ГУГДП МВД, автомобиль "VAZ-21074" (90-CL-577), которым управлял житель Гобустанского района Нуран Фаиг оглу Нуриев сбил пешеходов -Ульвию Васиф гызы Алиеву,1993 года рождения, и её сына, 2023 года рождения, которые пытались перейти дорогу в неположенном месте - под надземным пешеходным переходом.
В результате оба скончались на месте от полученных травм.
"Переход дороги в неположенном месте иногда оборачивается трагедией. Главное управление ещё раз предупреждает всех участников движения - нарушение правил может стать вашим последним шагом", - говорится в информации ГУГДП.
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