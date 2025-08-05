https://news.day.az/world/1772132.html Сильнейшие ливни в китайской провинции - ВИДЕО Сильнейшее наводнение в китайском Чжаоцине, провинция Гуандун, где 213 мм осадков выпало всего за пять часов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Тем временем, число погибших в результате масштабных наводнений в районе Пекина достигло 73.
Сильнейшие ливни в китайской провинции - ВИДЕО
Сильнейшее наводнение в китайском Чжаоцине, провинция Гуандун, где 213 мм осадков выпало всего за пять часов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Тем временем, число погибших в результате масштабных наводнений в районе Пекина достигло 73.
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