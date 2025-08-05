https://news.day.az/world/1772132.html

Сильнейшие ливни в китайской провинции - ВИДЕО

Сильнейшее наводнение в китайском Чжаоцине, провинция Гуандун, где 213 мм осадков выпало всего за пять часов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Тем временем, число погибших в результате масштабных наводнений в районе Пекина достигло 73.