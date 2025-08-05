Сильнейшие ливни в китайской провинции

Сильнейшее наводнение в китайском Чжаоцине, провинция Гуандун, где 213 мм осадков выпало всего за пять часов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Тем временем, число погибших в результате масштабных наводнений в районе Пекина достигло 73.