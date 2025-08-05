Израиль возобновит поставки товаров в Газу

Власти Израиля объявили о создании механизма, который позволит возобновить ввоз товаров в сектор Газа для последующего их распределения через работающих на территории анклава частных торговцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Times of Israel, речь идет о постепенном и контролируемом возобновлении ввоза грузов через частный сектор.

"Это направлено на увеличение объемов поступающей в сектор Газа помощи", - говорится в информации.

Для работы в рамках этой схемы израильскими властями было одобрено ограниченное число местных торговцев, отвечающих определенным критериям и прошедших проверку безопасности.

Среди поставляемых товаров будут основные виды продовольствия, детское питание, фрукты и овощи, предметы личной гигиены.

Оплата будет проводиться исключительно через банковские переводы, которые будут находиться под наблюдением.