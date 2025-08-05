https://news.day.az/society/1772126.html Сбой в работе WhatsApp в Азербайджане В Азербайджане зафиксированы проблемы с доступом к мессенджеру WhatsApp, передает во вторник Day.Az. Пользователи приложения сообщают о невозможности доступа к веб-версии мессенджера. Некоторым пользователям удаётся зайти в веб-версию, однако приложение автоматически закрывается спустя короткое время.
Сбой в работе WhatsApp в Азербайджане
В Азербайджане зафиксированы проблемы с доступом к мессенджеру WhatsApp, передает во вторник Day.Az.
Пользователи приложения сообщают о невозможности доступа к веб-версии мессенджера.
Некоторым пользователям удаётся зайти в веб-версию, однако приложение автоматически закрывается спустя короткое время.
Официальных комментариев по поводу возникшей проблемы на данный момент не поступало.
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