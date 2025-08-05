Сбой в работе WhatsApp в Азербайджане

В Азербайджане зафиксированы проблемы с доступом к мессенджеру WhatsApp, передает во вторник Day.Az.

Пользователи приложения сообщают о невозможности доступа к веб-версии мессенджера.

Некоторым пользователям удаётся зайти в веб-версию, однако приложение автоматически закрывается спустя короткое время.

Официальных комментариев по поводу возникшей проблемы на данный момент не поступало.

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