В США начали расследование в отношении администрации Обамы

Министерство юстиции США начало расследование против бывших чиновников администрации Барака Обамы, которые, предположительно, имеют отношение к "Рашагейту" во время президентской кампании 2016 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The New York Post.

"Важное юридическое событие открывает путь для уголовных обвинений в отношении членов кабинета министров, служивших тогдашнему президенту Бараку Обаме", - говорится в материале.

Издание добавило, что уголовное производство может быть начато против бывшего директора Национальной разведки Джеймса Клеппера, бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана и бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

Напомним, директор нацразведки США Тулси Габбард пригрозила бывшему американскому лидеру Бараку Обаме обвинением в госизмене из-за манипуляции разведкой страны.