В Азербайджане сохраняется жаркая погода

По информации на 09:00 5 августа, на территории Азербайджана сохраняется жаркая погода.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 39 градусов тепла, в горных районах - 34 градуса тепла, в низменных районах, Нахчыванской АР было до 41 градуса тепла.