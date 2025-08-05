https://news.day.az/society/1772120.html В Азербайджане сохраняется жаркая погода По информации на 09:00 5 августа, на территории Азербайджана сохраняется жаркая погода. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
По информации на 09:00 5 августа, на территории Азербайджана сохраняется жаркая погода.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 39 градусов тепла, в горных районах - 34 градуса тепла, в низменных районах, Нахчыванской АР было до 41 градуса тепла.
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