США восстанавливают аэродром времен Второй мировой

Соединенные Штаты восстанавливают аэродром времен Второй мировой войны на Тиниане, маленьком стратегически важном тихоокеанском острове в составе Северных Марианских островов, который 80 лет назад использовался в качестве стартовой площадки для ядерных ударов США по Японии.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Kyodo.

По словам высокопоставленного представителя ВМС США, после завершения строительства аэродром Норт-Филд предоставит экспедиционным силам вооруженных сил США больше гибкости для маневра через Тихий океан на фоне опасений по поводу растущего влияния Китая в регионе.

"Мы можем перебросить туда силы, провести там обучение, отработать навыки и работать с союзниками", - заявлял в апреле в интервью Kyodo контр-адмирал США Грегори Хаффман, который в то время командовал Объединенной оперативной группой в Микронезии.

Проект по восстановлению аэродрома стоимостью около $500 млн начался в 2024 году. Завершение ремонта двух из четырех взлетно-посадочных полос запланировано на 2027 год.

Остров Тиниан, расположенный к югу от Сайпана, самого населенного острова Северных Марианских островов, имеет площадь около 101 кв км и находится примерно в 2400 километрах к югу от Японии. В настоящее время две трети острова арендуются американскими военными.