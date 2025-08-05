Премьер-министр Азербайджана призвал к совместным действиям по защите Каспия

На конференции ООН по изменению климата COP29, прошедшей в Баку, было принято соглашение о повышении ежегодного объема климатического финансирования для развивающихся стран - со 100 до 300 миллиардов долларов к 2035 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на пленарном заседании в рамках третьей Конференции Организации объединённых наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3) в Авазе (Туркменистан).

"В соответствии со статьей 6 Парижского соглашения Азербайджан успешно завершил переговоры по механизму углеродного рынка и обеспечил его внедрение спустя девять лет после принятия соглашения. Одновременно было принято решение о полном запуске фонда возмещения убытков и ущерба для существенной поддержки уязвимых сообществ, пострадавших от изменения климата", - отметил Али Асадов.

Он также обратил внимание на серьезные экологические вызовы, стоящие перед прикаспийским регионом, в частности - на продолжающееся снижение уровня Каспийского моря.

"Необходимо подчеркнуть важность совместных усилий прикаспийских государств по решению общих экологических проблем. На шестом саммите прикаспийских государств, прошедшем в Ашхабаде в 2022 году, Президент Азербайджана Ильхам Алиев особо выделил проблему обмеления Каспия. В соответствии с инициативой главы государства предпринимаются шаги по созданию экспертных групп для изучения причин этого процесса и выработки мер по его смягчению", - подчеркнул премьер-министр.