В Турции сменился начальник Генштаба ВС

Начальник Генерального штаба ВС Турции Метин Гюрак отправлен в отставку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщила Администрация президента Турецкой Республики.

Его пост занял командующий Сухопутными войсками Сельджук Байрактароглу.

Также сообщается, что новым командующим Сухопутными войсками стал генерал Метин Токел.