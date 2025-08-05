Сколько людей в Баку пострадало от солнечного удара в июле?

В течение июля 2025 года в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило 53 обращения из Баку (18 женщин и 35 мужчин) в связи с солнечным ударом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в TƏBİB.

Отмечается, что 28 человек были госпитализированы в медицинские учреждения, 21 человеку была оказана медицинская помощь на месте.