https://news.day.az/society/1772222.html Сколько людей в Баку пострадало от солнечного удара в июле? В течение июля 2025 года в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило 53 обращения из Баку (18 женщин и 35 мужчин) в связи с солнечным ударом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в TƏBİB.
Сколько людей в Баку пострадало от солнечного удара в июле?
В течение июля 2025 года в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило 53 обращения из Баку (18 женщин и 35 мужчин) в связи с солнечным ударом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в TƏBİB.
Отмечается, что 28 человек были госпитализированы в медицинские учреждения, 21 человеку была оказана медицинская помощь на месте.
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