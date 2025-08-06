Медицинский самолёт потерпел крушение в США

Вблизи аэропорта Чинле в Аризоне в США потерпел крушение медицинский самолет, на борту которого находились четыре человека - все они погибли. Самолет направлялся в больницу, чтобы забрать пациента. Причины катастрофы сейчас устанавливаются.

Как передает Day.Az, об инциденте сообщила полиция племени Навахо в Facebook.

По ее данным, трагедия произошла 5 августа около 12:40 по местному времени. Погибшие не были местными жителями. Имена жертв пока не разглашаются общественности, однако родных уже проинформировали о трагедии.

К расследованию причин катастрофы присоединились специалисты Национального управления безопасности на транспорте США (NTSB) и Федерального управления гражданской авиации (FAA). Как сообщила CNN пресс-секретарь NTSB Сара Тейлор Сулик, сейчас продолжается документирование места аварии и осмотр обломков. После этого самолет перевезут в безопасное место для дальнейшего изучения.

На месте также работают полиция округа Чинле, медики и пожарно-спасательная. Аэропорт пока временно закрыт для полетов из-за следственных действий.