https://news.day.az/world/1772290.html Стал известен виновник катастрофы батискафа "Титан" Главным виновником катастрофы батискафа "Титан" является американская компания OceanGate. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Совета по морским расследованиям (MBI) Береговой охраны США. Новость дополняется.
Стал известен виновник катастрофы батискафа "Титан"
Главным виновником катастрофы батискафа "Титан" является американская компания OceanGate.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Совета по морским расследованиям (MBI) Береговой охраны США.
Новость дополняется.
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