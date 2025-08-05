Стал известен виновник катастрофы батискафа "Титан"

Главным виновником катастрофы батискафа "Титан" является американская компания OceanGate.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Совета по морским расследованиям (MBI) Береговой охраны США.

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