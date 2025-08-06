https://news.day.az/world/1772308.html Начато уголовное расследование в отношении Адама Шиффа Прокуратура штата Мэриленд начала уголовное расследование в отношении проармянского сенатора Адама Шиффа (демократ, от штата Калифорния). Как передает Day.Az со ссылкой на Fox News, власти подозревают его в ипотечном мошенничестве.
Начато уголовное расследование в отношении Адама Шиффа
Прокуратура штата Мэриленд начала уголовное расследование в отношении проармянского сенатора Адама Шиффа (демократ, от штата Калифорния).
Как передает Day.Az со ссылкой на Fox News, власти подозревают его в ипотечном мошенничестве.
Федеральное агентство по жилищному финансированию полагает, что Шифф мог неоднократно предоставлять недостоверные банковские документы и сведения об имуществе, чтобы добиться более выгодных условий для займа.
В зависимости от ситуации он указывал в качестве своего основного места жительства дом либо в Мэриленде, либо в Калифорнии.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проармянский сенатор должен сидеть в тюрьме.
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