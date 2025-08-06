Начато уголовное расследование в отношении Адама Шиффа

Прокуратура штата Мэриленд начала уголовное расследование в отношении проармянского сенатора Адама Шиффа (демократ, от штата Калифорния).

Как передает Day.Az со ссылкой на Fox News, власти подозревают его в ипотечном мошенничестве.

Федеральное агентство по жилищному финансированию полагает, что Шифф мог неоднократно предоставлять недостоверные банковские документы и сведения об имуществе, чтобы добиться более выгодных условий для займа.

В зависимости от ситуации он указывал в качестве своего основного места жительства дом либо в Мэриленде, либо в Калифорнии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проармянский сенатор должен сидеть в тюрьме.