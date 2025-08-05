Азербайджанские борцы вольного стиля будут тренироваться в Турции

Сегодня сборная Азербайджана по вольной борьбе отправилась в Турцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша команда проведет совместные сборы с местной командой в Кастамону до 20 августа.

Тренировочный процесс, являющийся подготовкой к чемпионату мира, который пройдет в Хорватии в сентябре, будет включать как общефизическую подготовку, так и тактико-технические упражнения.

Под руководством главного тренера Хетага Газюмова, старшего тренера Джабраила Гасанова, тренеров Таймураза Кокоева и Шарифа Шарифова, в сборах принимают участие Ислам Базарганов, Магомедали Ализаде (оба 57 кг), Нуреддин Новрузов, Джейхун Аллахвердиев (оба 61 кг), Али Рагимзаде, Руслан Абдуллаев, Мурад Хагвердиев (все 65 кг), Кянан Гейбатов, Сабир Джафаров (оба 70 кг), Туран Байрамов, Магомед-Башир Ханиев (оба 74 кг), Фарид Джаббаров, Джабраил Гаджиев (оба 79 кг), Арсений Джиоев, Али Цокаев (оба 86 кг), Осман Нурмагомедов (92 кг), Магомедхан Магомедов, Зафар Алиев (оба 97 кг) кг), Хетаг Карсанов и Георгий Мешвилдишвили (125 кг).

Отметим, что наша сборная по греко-римской борьбе также готовится к чемпионату мира в Турции.