https://news.day.az/world/1772303.html На Гонконг обрушилось рекордное количество осадков - ВИДЕО После смертоносного наводнения в столице Китая проливные дожди и наводнения также серьезно повлияли на жизнь жителей Гонконга, передает Day.Az. Метеорологическое управление региона сообщило о самом большом количестве осадков за один день с 1884 года - чуть менее 356 литров на квадратный метр.
На Гонконг обрушилось рекордное количество осадков - ВИДЕО
После смертоносного наводнения в столице Китая проливные дожди и наводнения также серьезно повлияли на жизнь жителей Гонконга, передает Day.Az.
Метеорологическое управление региона сообщило о самом большом количестве осадков за один день с 1884 года - чуть менее 356 литров на квадратный метр. Сегодня из-за угрозы наводнения все школы в городе были закрыты, а некоторые больницы приостановили работу.
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