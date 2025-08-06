На Гонконг обрушилось рекордное количество осадков

После смертоносного наводнения в столице Китая проливные дожди и наводнения также серьезно повлияли на жизнь жителей Гонконга, передает Day.Az.

Метеорологическое управление региона сообщило о самом большом количестве осадков за один день с 1884 года - чуть менее 356 литров на квадратный метр. Сегодня из-за угрозы наводнения все школы в городе были закрыты, а некоторые больницы приостановили работу.