Взрыв мины в Кяльбаджаре

В селе Венг Кельбаджарского района автомобиль "Урал" подорвался на противотанковой мине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в результате пятеро азербайджанских военнослужащих получили ранения.

Это находившиеся в автомобиле Эмин Танрывердиев, а также 29-летние Н.Нуруев и М.Гараев, 42-летний Р.Исмайылов и 38-летний Э.Ахмедов.

Они госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту ведется расследование.