https://news.day.az/society/1772309.html Взрыв мины в Кяльбаджаре - есть раненые В селе Венг Кельбаджарского района автомобиль "Урал" подорвался на противотанковой мине. Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в результате пятеро азербайджанских военнослужащих получили ранения. Это находившиеся в автомобиле Эмин Танрывердиев, а также 29-летние Н.Нуруев и М.Гараев, 42-летний Р.Исмайылов и 38-летний Э.Ахмедов.
Взрыв мины в Кяльбаджаре - есть раненые
В селе Венг Кельбаджарского района автомобиль "Урал" подорвался на противотанковой мине.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в результате пятеро азербайджанских военнослужащих получили ранения.
Это находившиеся в автомобиле Эмин Танрывердиев, а также 29-летние Н.Нуруев и М.Гараев, 42-летний Р.Исмайылов и 38-летний Э.Ахмедов.
Они госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
По факту ведется расследование.
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