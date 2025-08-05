Чехия ужесточит закон об убежище для беженцев

Беженцы из Украины, которые из-за войны были вынуждены покинуть свою страну, получили убежище в странах Европейского Союза благодаря статусу временной защиты. Право на нее в Чехии, однако, имеют не все. Исключение касается тех, кто до прибытия на территорию Чешской Республики уже получил данный статус в другом государстве ЕС.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, теперь этот подход критикуют омбудсмен, организации, работающие с мигрантами, а также судебные инстанции в некоторых своих решениях. Многие беженцы, тем не менее, продолжают жить в Чехии - нелегально и без прав.

Сколько человек находится в Чешской Республике на неопределенных правах, точно неизвестно. Ориентировочно речь может идти о десятках тысяч. Такая информация отсутствует и у некоммерческих организаций, которые работают с беженцами и критикуют категоричную позицию чешских властей, как и чешский омбудсмен.

Законы, вероятно, скоро изменятся - и не в пользу беженцев. Министерство внутренних дел опасается, что изменение подхода перегрузит систему социальной защиты населения.

Если поправка к так называемому закону Lex Ukrajina вступит в силу, Чехия планирует уведомить Европейскую комиссию о том, что стране грозит исчерпание ресурсов для управления массовым притоком беженцев и поэтому она будет отклонять заявки. Однако, по словам заместителя омбудсмена Шорма, у заявителей все еще будет возможность оспорить действия чешских властей. Он отметил, что Высший административный суд уже не признал довод о недостаточных ресурсах, посчитав его противоречащим европейскому праву.