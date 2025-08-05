Начаты работы по реставрации Мавзолея Момине-хатун - ФОТО
Начаты работы по реставрации расположенного в городе Нахчыван великолепного памятника азербайджанской национальной архитектуры и одной из жемчужин восточной архитектуры Мавзолея Момине-хатун.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в министерстве культуры Нахчыванской Автономной Республики.
Было отмечено, что в соответствии с соглашением, подписанным между министерством культуры Нахчыванской Автономной Республики и компанией "Atelier Erich Pummer GmbH", 5 августа рабочая группа компании прибыла в Нахчыван.
Компанией ведутся работы по созданию соответствующей инфраструктуры на территории для начала реставрации.
Отметим, что 22 мая Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по реставрации и консервации историко-архитектурного памятника мирового значения Мавзолея Момине-хатун в городе Нахчыван".
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