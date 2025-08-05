МЧС и МВД обратились к населению

Министерства по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел Азербайджана обратились к населению с призывом соблюдать правила пожарной безопасности.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится:

"На всей территории страны, включая освобождённые от оккупации районы, в целях обеспечения экологической безопасности МЧС и МВД осуществляют непрерывную работу по профилактике и мерам ответственности в связи с пожарами.

С учётом жаркой и заслушивой погодой в летний сезон повышается опасность пожаров в лесных массивах и открытых пространствах. Мы призываем всех строго соблюдать соответствующие правила безопасности во время посещения природы.

К сожалению, результаты проведённого анализа показывают, что подавляющее большинство пожаров в лесных массивах происходят из-за человеческой халатности. Брошенные непотушенные окурки, сжигание сухой травы и кустарников, а также неосторожное обращение с огнём могут привести к пожарам и уничтожению зелёных насаждений.

Необходимо проводить отдых на природе так, чтобы не наносить окружающей среде непоправимый ущерб, восстановление которого потребует долгие годы, следует соблюдать правила пожарной безопасности.

Не забывайте, что обеспечение экологической безопасности и охрана лесных массивов - одна из наших главных обязанностей".