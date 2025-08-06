https://news.day.az/world/1772306.html ООН о влиянии пошлин США на глобальную торговлю Глобальная торговля в первой половине 2025 года, несмотря на тарифы США, продемонстрировала устойчивость, и ожидается, что рост составит примерно 2%. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). В январе Всемирный банк прогнозировал рост мировой экономики в 2025 году на уровне 2,7%.
ООН о влиянии пошлин США на глобальную торговлю
Глобальная торговля в первой половине 2025 года, несмотря на тарифы США, продемонстрировала устойчивость, и ожидается, что рост составит примерно 2%.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
В январе Всемирный банк прогнозировал рост мировой экономики в 2025 году на уровне 2,7%.
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