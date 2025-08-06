ООН о влиянии пошлин США на глобальную торговлю

Глобальная торговля в первой половине 2025 года, несмотря на тарифы США, продемонстрировала устойчивость, и ожидается, что рост составит примерно 2%.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

В январе Всемирный банк прогнозировал рост мировой экономики в 2025 году на уровне 2,7%.