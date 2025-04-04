Назначен новый заместитель главы ИВ Баку

Назначен новый заместитель главы Исполнительной власти города Баку.

Как сообщает Day.Az, Аяз Гусейнов назначен заместителем главы Исполнительной власти города Баку.

Отметим, что до этого назначения Аяз Гусейнов был начальником отдела городского хозяйства аппарата главы Исполнительной власти города Баку.