https://news.day.az/world/1743566.html ВТО предупредила мир Глава ВТО заявила о риске фрагментации мировой торговли по геополитическим линиям из-за взаимных пошлин США и КНР. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Новость обновляется
ВТО предупредила мир
Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала не исключила фрагментацию мировой торговли по геополитическим линиям на фоне взаимных пошлин США и Китая.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Особую озабоченность вызывает потенциальная фрагментация мировой торговли по геополитическим линиям. Разделение мировой экономики на два блока может привести к долгосрочному сокращению мирового реального ВВП почти на 7%", - приводятся слова главы ВТО в заявлении, распространенном пресс-службой организации.
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