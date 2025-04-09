ВТО предупредила мир

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала не исключила фрагментацию мировой торговли по геополитическим линиям на фоне взаимных пошлин США и Китая.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Особую озабоченность вызывает потенциальная фрагментация мировой торговли по геополитическим линиям. Разделение мировой экономики на два блока может привести к долгосрочному сокращению мирового реального ВВП почти на 7%", - приводятся слова главы ВТО в заявлении, распространенном пресс-службой организации.