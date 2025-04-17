Не слова, а действия: что требуется от Никола Пашиняна?

Автор: Акпер Гасанов

На первый взгляд, мы наблюдаем очередную мировоззренческую эволюцию премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Сегодня он заявил, что в новой конституции соседней страны не должно быть ссылки на Декларацию о независимости. Напомню, что в преамбуле действующей конституции Армении говорится, что в ее основе лежит Декларация о независимости, которая была принята 23 августа 1990 года, в том числе "основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха".

"Я могу сказать, что, на мой взгляд, в тексте новой конституции не должно быть ссылки на Декларацию о независимости. Но решать должен народ Армении. Конечно, доводы "за" и "против" должны представлять политические силы и их лидеры. Это моя политическая позиция", - заявил Пашинян журналистам.

Вроде бы он допустил устранение главного препятствия на пути подписания мирного договора между Баку и Ереваном. Но, это только кажущаяся видимость.

Пашинян снова все сводит к необходимости услышать голос армянского народа. А это - прекрасная возможность для манипуляций. При таком подходе всегда есть возможность для очередных "финтов ушами". Нарисуют в Армении нужные результаты референдума, согласно которым большинство граждан этой страны выступает против данных изменений в конституцию и все - выйдет Никол Воваевич с заявлением, что он лично был "за", но вот граждане. А у нас, наверняка добавит он, такая демократия в стране после "шашлычной революции" установилась, что ведущим странам Европы не снилась.

Возможно такое развитие событий? Более чем. И тут имеет смысл добавить, что сегодня же Пашинян заявил о том, что движение карабахских сепаратистов не будет иметь продолжения в Армении.

Заявление было сделано в ответ на просьбу журналистов прокомментировать призыв бывшего президента Армении Сержа Саргсяна вернуть так называемый "карабахский вопрос" в политическую повестку страны.

Пашинян отметил:

"Я уже комментировал этот вопрос, причем еще до того, как было сделано это заявление [Саргсяна]. Я сказал, что карабахское движение не будет иметь продолжения в Армении".

Снова слова. А теперь, давайте посмотрим на действия. Не далее, как вчера в Ереване состоялось заседание так называемого "национального собрания" лопнувшего пузыря армянской мифологии, самораспустившегося "арцаха".

Так вот на этом собирунчике, при всей его анекдотичности, был принят "проект изменений в "конституцию", согласно которому обеспечивается преемственность "государственных" институтов".

О, как! Карабахские сепаратисты продолжают вести себя так, словно не было 44-дневной войны и однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны.

Они, по сути, выставили в идиотском свете бывших лидеров карабахской хунты, что регулярно дают признательные показания на суде в Баку. А главное - они выставили откровенным балаболом Никола Пашиняна, который вроде бы на словах и территориальную целостность Азербайджана признает, и мирный договор спешит и падает подписать, и даже допускает ради этого внесение изменений в армянскую конституцию. А на деле мы видим очередной шабаш карабахских сепаратистов в Ереване.

И тут мы вспоминаем, что соврать Николу Воваевичу - что стакан воды выпить. Он же даже после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, продолжал оказывать политическую, экономическую и военную помощь карабахским сепаратистам, лидерам хунты. Ну и о каком доверии к его словам, в таком случае, может идти речь? Только действия, только подписанные документы.

Актуально классическое "утром деньги - вечером стулья", а вовсе не наоборот. Тем более, что по итогам выборов в Совет старейшин укрупненной общины Паракар главой был избран оппозиционер Володя Григорян, возглавляющий фракцию блока "Единство". Но, что еще более печально для правящей партии "Гражданский договор", мэром Гюмри сегодня стал Вардан Гукасян, который также находится в оппозиции к нынешней армянской власти.

Второй по величине город Армении, как видим, уже находится под контролем персонажа с криминальным прошлым, который открыто заявляет о своих симпатиях к главному оппоненту Пашиняна - к Роберту Кочаряну. То есть, "реваншисты" в Армении уже не то, что подняли голову, а уже и власть на местах захватывают. В сложившихся условиях, если Никол Пашинян действительно хочет подписания мирного договора с Азербайджаном, он просто обязан форсировать устранение всех препятствий на этом пути. Причем, не на словах, а на деле.