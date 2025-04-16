Youtube-канал VMedia ответил Всемирному совету церквей

Youtube-канал VMedia в своем очередном видео обращается к Всемирному совету церквей (World Council of Churches) - крупнейшей международной экуменической организации, членами которой значатся 352 христианские церкви из более чем 100 стран. Всемирный совет церквей решил высказаться в защиту бывших руководителей оккупационного режима, созданного Арменией в азербайджанском Карабахе, суд над которыми в данный момент проходит в Баку. Так, эта христианская организация, говоря о сепаратистах, рассуждает о "международном гуманитарном праве и о нарушениях прав человека".

Как передает Day.Az, канал VMedia на это отвечает замечанием об ответственности за преступления - единой для всех. "Если обвиняемые - армяне, а преступление совершено на территории Азербайджана, это ещё не дает им индульгенции и не дает оснований именовать обвиняемых в суде "заложниками", "пленниками" и "незаконно удерживаемыми лицами".

В фильме особо подчеркивается, что во время одной из ракетных атак по Гяндже, которыми руководили сепаратисты, под удар попало христианское культовое сооружение - храм Александра Невского. Также именно эти персоны, ныне находящиеся на скамье подсудимых, руководили оккупационным режимом в Карабахе, когда там древние христианские церкви - албанские и русские православные - намеренно выдавались за "армянские". Перечисляются и другие преступления - беспрецедентный урбицид на оккупированных азербайджанских землях, разрушение и осквернение мечетей, русской православной церкви, "минный террор"...

При этом VMedia добавляет, что хотя суд над сепаратистами продолжается уже довольно долго, ни разу не было сделано ни одной попытки оспорить обвинения и доказательства по существу. Наблюдается только истерика со стороны различных, пусть даже и именитых, "защитников".