Сколько обращений было в скорую помощь в связи с нестабильной погодой?

В Азербайджане в связи с нестабильной погодой в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи обратились более 60 человек.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в TƏBİB.