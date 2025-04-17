https://news.day.az/society/1745566.html Сколько обращений было в скорую помощь в связи с нестабильной погодой? В Азербайджане в связи с нестабильной погодой в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи обратились более 60 человек. Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в TƏBİB.
Сколько обращений было в скорую помощь в связи с нестабильной погодой?
В Азербайджане в связи с нестабильной погодой в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи обратились более 60 человек.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в TƏBİB.
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