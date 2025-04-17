Третьего по счету чиновника отстранили из Пентагона

Министерство обороны США временно отстранило от службы еще одного чиновника в связи с расследованием утечек секретной информации, в том числе об Украине.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Как пишет издание, в административный отпуск отправлен глава аппарата заместителя министра обороны Колин Кэррол. Ранее издание сообщало, что в связи с расследованием утечек конфиденциальных сведений от службы отстранили заместителя главы аппарата главы Пентагона Дэрина Селника, а также советника министра обороны Дэна Колдуэлла.

Politico отмечало, что Пентагон в настоящее время проводит расследование в связи с утечками секретных данных, касавшихся военных планов в отношении Панамского канала и размещения в Красном море еще одного авианосца США, а также визита в Пентагон Илона Маска и сбора разведданных для Украины.