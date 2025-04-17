В Азербайджане стали больше покупать компьютеры

В январе-марте текущего года в Азербайджане потребителям было продано компьютеров, телекоммуникационного оборудования и полиграфической продукции на сумму 191,8 миллиона манатов.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном комитете по статистике.

Согласно информации, это на 25,2 миллиона манатов или 15,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Итоговая доля товарооборота по компьютерам, телекоммуникационному оборудованию и печатной продукции составила 1,3 процента.

Отметим, что в январе-марте 2025 года в розничных торговых сетях потребителям было продано товаров на сумму 14,6 миллиарда манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на сумму 8,1 миллиарда манатов, непродовольственных товаров на сумму 6,5 миллиарда манатов.

По сравнению с январем-мартом 2024 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 3,8 процента, в том числе по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям - на 1,7 процента, по непродовольственным товарам - на 6,3 процента.