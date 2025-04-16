В Шабране мощный селевой поток снес жилой дом

Начавшийся накануне сильный дождь нанес серьезный урон Шабранскому району.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", соответствующие кадры распространились в социальных сетях. 

На одном из опубликованных видео видно, как на улице 20 Января в Шабранском районе мощный селевой поток снес частный жилой дом.

Представляем эти кадры: