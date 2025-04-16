https://news.day.az/society/1745428.html В Шабране мощный селевой поток снес жилой дом - ВИДЕО Начавшийся накануне сильный дождь нанес серьезный урон Шабранскому району. Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", соответствующие кадры распространились в социальных сетях. На одном из опубликованных видео видно, как на улице 20 Января в Шабранском районе мощный селевой поток снес частный жилой дом. Представляем эти кадры:
В Шабране мощный селевой поток снес жилой дом - ВИДЕО
Начавшийся накануне сильный дождь нанес серьезный урон Шабранскому району.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
На одном из опубликованных видео видно, как на улице 20 Января в Шабранском районе мощный селевой поток снес частный жилой дом.
Представляем эти кадры:
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