https://news.day.az/society/1745428.html

В Шабране мощный селевой поток снес жилой дом - ВИДЕО

Начавшийся накануне сильный дождь нанес серьезный урон Шабранскому району. Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", соответствующие кадры распространились в социальных сетях. На одном из опубликованных видео видно, как на улице 20 Января в Шабранском районе мощный селевой поток снес частный жилой дом. Представляем эти кадры: