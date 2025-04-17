https://news.day.az/world/1745592.html Мексика выдвинула Габриэлу Рамос кандидатом на пост генерального директора ЮНЕСКО Мексика выдвинула Габриэлу Рамос в качестве кандидата на пост генерального директора ЮНЕСКО на 2025-2029 годы. Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве Азербайджанской Республики в Мексике.
Мексика выдвинула Габриэлу Рамос кандидатом на пост генерального директора ЮНЕСКО
Мексика выдвинула Габриэлу Рамос в качестве кандидата на пост генерального директора ЮНЕСКО на 2025-2029 годы.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве Азербайджанской Республики в Мексике.
"Обладая богатым многосторонним опытом и твердой приверженностью глобальному сотрудничеству, она олицетворяет собой трансформативное видение образования, культуры и науки во всем мире", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре