Мексика выдвинула Габриэлу Рамос кандидатом на пост генерального директора ЮНЕСКО

Мексика выдвинула Габриэлу Рамос в качестве кандидата на пост генерального директора ЮНЕСКО на 2025-2029 годы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в посольстве Азербайджанской Республики в Мексике.

"Обладая богатым многосторонним опытом и твердой приверженностью глобальному сотрудничеству, она олицетворяет собой трансформативное видение образования, культуры и науки во всем мире", - говорится в сообщении.