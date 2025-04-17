"Интер" вышел в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ответная встреча с "Баварией" прошла в Милане. Она завершилась вничью со счетом 2:2. Забитыми мячами у хозяев отметились Лаутаро Мартинес и Бенжамен Павар. В составе гостей отличились Гарри Кейн и Эрик Дайер.

Первый матч команд прошел 8 апреля и завершился со счетом 2:1 в пользу итальянского клуба. Таким образом, по результатам двух игр (4:3) в полуфинал прошел "Интер".

Ранее определились еще два полуфиналиста турнира. Ими стали ПСЖ и "Барселона".