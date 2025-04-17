https://news.day.az/sport/1745438.html «Интер» вышел в полуфинал Лиги чемпионов - ВИДЕО "Интер" вышел в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ответная встреча с "Баварией" прошла в Милане. Она завершилась вничью со счетом 2:2. Забитыми мячами у хозяев отметились Лаутаро Мартинес и Бенжамен Павар. В составе гостей отличились Гарри Кейн и Эрик Дайер.
«Интер» вышел в полуфинал Лиги чемпионов - ВИДЕО
"Интер" вышел в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2024/2025.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ответная встреча с "Баварией" прошла в Милане. Она завершилась вничью со счетом 2:2. Забитыми мячами у хозяев отметились Лаутаро Мартинес и Бенжамен Павар. В составе гостей отличились Гарри Кейн и Эрик Дайер.
Первый матч команд прошел 8 апреля и завершился со счетом 2:1 в пользу итальянского клуба. Таким образом, по результатам двух игр (4:3) в полуфинал прошел "Интер".
Ранее определились еще два полуфиналиста турнира. Ими стали ПСЖ и "Барселона".
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