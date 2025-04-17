Компания Grand Agro, входящий в состав Agro Food Investments, крупнейший производитель оливкового масла в Азербайджане и регионе, продолжает активно развиваться, демонстрируя впечатляющие результаты и расширяя свое присутствие на мировых рынках.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend рассказал Главный администратор по операционной деятельности Grand Agro Азер Асланов.

"На сегодняшний день мы управляем около 4 000 гектарами земли, и Grand Agro является лидером в секторе оливководства не только в Азербайджане, но и в регионе. В 2024 году мы были награждены медалями на трех крупных мировых выставках: серебро в Лондоне, золото в Дубае и серебро в Канаде", - сообщил он.

По его словам, компания активно развивает экспорт, и достижения уже говорят сами за себя.

"В прошлом году мы были удостоены медали от Министерства экономики Азербайджана как лучшие экспортеры. Мы гордимся динамикой нашего экспорта, и на сегодняшний день наши продукты присутствуют в странах, таких как Израиль, Испания, ОАЭ, Сингапур, Турция, Беларусь, Россия и Грузия. Однако наша цель - не просто поставлять оливковое масло, а выходить на международные рынки с собственным брендом. Это амбициозная цель, и мы работаем над тем, чтобы показать миру качество нашего масла, которое ничем не уступает итальянскому или испанскому", - отметил Азяр Асланов.

Он выделил, что оливковое масло, производимое Grand Agro, отличается высоким качеством и применяется для производства премиум-продукции.

"В общем 95-98 процентов нашего масла - это extra virgin, и мы гордимся тем, что являемся достойными конкурентами мировым лидерам, таким как Испания, которая также закупает наше масло", - добавил Азер Асланов.

Одним из ключевых аспектов успеха компании является не только качество продукции, но и экологическая ответственность. "Наши сады, например, не только производят оливки, но и играют важную роль в изменении климата Баку. Мы начали сажать деревья на территориях, которые ранее использовались как каменные карьеры. Благодаря этому удалось уменьшить пыль в воздухе, а также создать новые экологические условия для местной фауны. Сейчас мы планируем провести научное исследование с международными организациями, чтобы показать, как наши сады влияют на экосистему и климат города", - рассказал главный администратор операционной деятельности компании.

Он отметил, что социальная ответственность является еще одним важным аспектом работы компании.

"В нашей команде около 560 сотрудников, и 80 процентов из них - местные жители. В период сбора урожая количество сотрудников увеличивается за счет сезонных работников до 1000. Мы активно поддерживаем местный рынок и стремимся, чтобы наше качественное масло использовали не только за рубежом, но и в Азербайджане. Мы создаем новые рабочие места и заботимся о социальной ответственности компании", - подчеркнул Азер Асланов.

Компания также активно работает над улучшением бизнес-процессов. "Мы инвестировали в новые методы управления сельским хозяйством и организационную структуру. В частности, мы внедрили систему формирования команд, основанную на принципе трех поколений. Это подход помогает нам решать задачи, такие как освоение новых территорий и выход на новые рынки", - рассказал он.

Азер Асланов отметил, что Grand Agro не только продолжает развиваться, но и формирует новый сектор экономики в Азербайджане, ориентированный на аграрную промышленность, которая ранее была нехарактерна для страны.

"Мы начали с посадки деревьев и освоения территорий, которые были деградированы. Мы возвращаем эти земли в экономический оборот, создавая новые возможности для сельского хозяйства и поддерживая развитие местных сообществ", - заключил он.

По его словам, с планами по дальнейшему расширению, улучшению экологической ситуации и выходу на новые рынки, Grand Agro продолжает уверенно двигаться в сторону устойчивого развития и успеха на международной арене.