Житель Баку стал жертвой шантажа

В Азербайджане задержан подозреваемый в вымогательстве денежных средств с использованием угроз и шантажа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 15 апреля в полицию обратился 45-летний житель Баку. По его словам, знакомый угрожал распространить компрометирующую информацию, в результате чего завладел суммой в размере 169 100 манатов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении данного преступления 41-летнего Г. Эфендиева.

По факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.