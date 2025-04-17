https://news.day.az/society/1745703.html Житель Баку стал жертвой шантажа В Азербайджане задержан подозреваемый в вымогательстве денежных средств с использованием угроз и шантажа. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 15 апреля в полицию обратился 45-летний житель Баку.
Житель Баку стал жертвой шантажа
В Азербайджане задержан подозреваемый в вымогательстве денежных средств с использованием угроз и шантажа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 15 апреля в полицию обратился 45-летний житель Баку. По его словам, знакомый угрожал распространить компрометирующую информацию, в результате чего завладел суммой в размере 169 100 манатов.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении данного преступления 41-летнего Г. Эфендиева.
По факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
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