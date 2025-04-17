Жители Баку насладились музыкальным вечером в исполнении заслуженного артиста Тогрулом Асадуллаевым

В Международном центре мугама прошёл прекрасный музыкальный вечер, в котором заслуженный артист, виртуоз игры на кяманче, кандидат искусствоведения Тогрул Асадуллаев подарил публике сольный концерт под поэтичным названием "Волшебство кяманчи" (Kamançanın sehri), сообщает Day.Az.

Концерт начался с особенного момента - презентации выпуска радиопередачи "Вечерние встречи" (Axşam görüşləri) под авторством заместителя спикера Милли Меджлиса, академика, писателя и публициста Рафаэля Гусейнова, который был посвящен Тогрулу Асадуллаеву.

Зал погрузился в атмосферу восторженного звучания мугама, народных мелодий и произведений знаменитых композиторов. Вечер сопровождался не только музыкальными выступлениями, но и художественным видеофрагментом о жизни и творчестве музыканта. Каждое произведение сопровождалось поэтическими строками, подобранными в тон и настроение музыки. Чтение поэта Хазара Сулейманлы в унисон с нотами добавило волшебства в атмосферу вечера. Ведущей мероприятия была заслуженный работник культуры Лейла Гулиева.

Особую теплоту залу подарило выступление отца исполнителя - заслуженного артиста и известного кяманчиста Мирназима Асадуллаева, который поблагодарил всех гостей за внимание и поддержку. В этот вечер дочь Тогрула, юная вокалистка и пианистка Хаджар преподнесла отцу и зрителям настоящий сюрприз.

Публика с восторгом принимала как классические произведения великих композиторов - Фикрета Амирова, Хаджи Ханмамедова, Джахангира Джахангирова, Рауфа Гаджиева, Севиль Алиевой, Эльдара Мансурова, Алекбера Тагиева, так и джазовые импровизации, что стали настоящей изюминкой концерта.

Завершился вечер "Çahargah rapsodiyası" Гасана Рзаева. В завершении Тогрул Асадуллаев обратился к зрителям с речью благодарности - за организацию, за тёплый приём и за любовь к музыке.

Этот вечер стал настоящим музыкальным путешествием, где тонкая, проникающая в душу мелодия кяманчи заставила сердца зрителей звучать в унисон с каждым аккордом.

Информационная поддержка: Trend.Az, Day.Az, Milli.Az