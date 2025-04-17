https://news.day.az/unusual/1745515.html Полярное сияние в России - ФОТО Фотографии полярного сияния в России заполняют соцсети. Как передает Day.Az, из-за геомагнитной бури, полярное сияние на необычно южных широтах сейчас могут наблюдать миллионы жителей России.
Полярное сияние в России - ФОТО
Фотографии полярного сияния в России заполняют соцсети.
Как передает Day.Az, из-за геомагнитной бури, полярное сияние на необычно южных широтах сейчас могут наблюдать миллионы жителей России.
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