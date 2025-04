https://news.day.az/society/1745547.html

Национальный павильон Азербайджана входит в топ-10 самых красивых павильонов на Expo 2025

13 апреля в японском городе Осака открылась Всемирная выставка Osaka, Kansai Expo 2025 под девизом "Проектирование будущего общества для нашей жизни" (Designing the Future Society for Our Lives). Как сообщает Day.Az, на Expo 2025, которая длится уже несколько дней, представлены разнообразные и красивые павильоны.