Национальный павильон Азербайджана входит в топ-10 самых красивых павильонов на Expo 2025

13 апреля в японском городе Осака открылась Всемирная выставка Osaka, Kansai Expo 2025 под девизом "Проектирование будущего общества для нашей жизни" (Designing the Future Society for Our Lives).

Как сообщает Day.Az, на Expo 2025, которая длится уже несколько дней, представлены разнообразные и красивые павильоны.

В рамках мероприятия состоялось открытие Национального павильона Азербайджана, созданного при организационной поддержке Центра Гейдара Алиева.

Согласно изданию Architecture & Design, павильон Азербайджана вошел в число 11 самых красивых павильонов выставки. Помимо Азербайджана, в число стран с самым красивым павильоном вошли Узбекистан, Бахрейн, Чили, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Нидерланды, Португалия, Катар, Оман и Чехия.

Отметим, что на выставке Expo 2025 павильон Азербайджана расположен в разделе "Связывая жизни" (Connecting Lives) и посвящен теме "Семь мостов к устойчивому развитию" (Seven bridges for sustainability).

Концепция павильона вдохновлена ​​поэмой "Семь красавиц" великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Здесь демонстрируются богатое культурное наследие Азербайджана, приверженность технологическому прогрессу и устойчивому развитию, а также его открытость к диалогу. Потому что посредством диалога и связей можно достичь ясного, гармоничного и устойчивого будущего.

Дизайн фасада трехэтажного павильона создан из сетчатых мотивов, олицетворяющих азербайджанские традиции, искусство и мастерство. Посетители начинают свое путешествие по павильону со знакомства с различными областями, олицетворяемыми каждой из семи красавиц: культурное разнообразие, культурное наследие, традиционное искусство, архитектурные жемчужины, устойчивое развитие, природные ресурсы, спорт и туризм.

В павильоне также установлены три дерева, олицетворяющие Азербайджан и Японию: "Азербайджанское дерево", "Японское дерево" и "Дерево дружбы" - синтез азербайджанского и японского деревьев.

Всего на Expo 2025, площадь которой составляет более 155 гектаров, представлены 165 стран и 7 международных организаций. Ожидается, что до 13 октября Expo 2025 посетят 28 миллионов гостей.