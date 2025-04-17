В затопленных районах спасены 135 человек

Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают необходимые и неотложные меры по ликвидации последствий, вызванных нестабильными погодными условиями.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, в настоящее время работы по откачке воды и устранению других необходимых мер безопасности продолжаются без перерыва в городе Баку, а также в Агстафе и Гусаре.

Кроме того, благодаря мерам, предпринятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям, работы по откачке воды и эвакуации завершены в ряде районов, включая отдельные направления в городе Баку, а также в городах Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Ширван и в районах Хачмаз, Шабран, Гусар, Хызы, Сиязян, Самух.

В результате операции эвакуированы 135 граждан, в том числе 33 ребенка, которые оказались в беспомощном положении в затопленных районах.

Отметим, что для ликвидации последствий были привлечены около 450 сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям и почти 150 единиц техники.