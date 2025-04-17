Мы должны строить платформу добрососедства

На экспертной платформе Baku Network вышел новый выпуск аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Как передает Day.Az, гостем программы стал народный художник Азербайджана, секретарь Союза художников страны Агали Ибрагимов.

В ходе беседы Ибрагимов поделился глубокими размышлениями о роли искусства в жизни общества, памяти о трагических событиях и национальной победе, а также затронул вопросы культуры, мира и добрососедства.

В начале передачи Ибрагимов подчеркнул, что окружающая среда оказывает огромное влияние не только на личность, но и на творчество. Он отметил, что художник - это не просто мастер кисти, а человек с душой, который передаёт внутреннюю боль и переживания через каждое движение руки.

"Ты можешь творить, есть, разговаривать, но душа - она движет твоими руками. Художник чувствует боль народа. Для меня Карабах - это не просто земля. Это честь, это тревога, это боль, которая всегда со мной", - сказал он.

Одной из ключевых тем разговора стала память о Второй Карабахской войне. Агали Ибрагимов с волнением рассказал, как единство азербайджанского народа, включая диаспору, привело к великой победе.

"Мы были как один кулак. Даже за границей люди чувствовали себя частью этой борьбы. Это был не просто прорыв, это историческая победа", - подчеркнул художник.

Он рассказал и о том, как азербайджанские художники создали десятки портретов шехидов и подарили их семьям героев. Один из трогательных эпизодов: мужчина с ребёнком стоит перед портретами, а женщина гладит изображённое лицо мужа. "Это невозможно описать словами", - добавил он, сдерживая эмоции.

Говоря о культурной политике, Ибрагимов вспомнил, как общенациональный лидер Гейдар Алиев в своё время уделял пристальное внимание каждому произведению искусства. "Он говорил: "Покажите не только боль, покажите и героизм". Этот посыл, по словам художника, остаётся актуальным и сегодня.

"Искусство - это трамплин в будущее. Мы должны знать своё прошлое: музыку, литературу, традиции. Иначе не сможем идти вперёд", - отметил он, говоря о важности культурного просвещения молодёжи.

Он рассказал и о масштабных выставках, организуемых для детей, начиная с пяти лет. "Даже если ребёнок ещё не всё понимает, родители помогают ему. А он рисует - и этим уже проповедует мир", - подчеркнул Ибрагимов.

Говоря о мире, художник отметил, что несмотря на политические напряжения, многие народы и отдельные люди стремятся к восстановлению добрососедства и взаимопонимания.

"Бог не создаёт плохих народов. Есть зависть, есть политика, но есть и любовь. Есть те, кто хочет дружить. Многие армяне в Америке плачут по Баку. И говорят: "Это была наша жизнь", - сказал А.Ибрагимов.

Однако он также с болью отметил, что дорога, которую выбрало армянское руководство, привела страну к катастрофе. "Нестабильность, хаос, новая милитаризация - это путь в никуда", - заявил Ибрагимов.

В финале разговора художник подчеркнул, что подлинный человек искусства не может быть безразличным к правде. Он видит, чувствует, творит - и тем самым несёт людям свет и надежду.

"Невозможно воспитывать детей в ненависти. Это дорога, которая минирует будущее. Мы уже знаем, что такое минные поля - и в прямом, и в переносном смысле. Мы должны строить платформу добрососедства, платформу человечности", - сказал Агали Ибрагимов.

Передача завершилась на ноте веры и надежды: "Я верю, что всё будет хорошо. Мы - едины. И именно в этом наша сила".