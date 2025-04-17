В Баку обнаружили труп в авто

Вечером 16 апреля в центре Баку в припаркованной машине было обнаружено тело мужчины.

Как передает Day.Az со ссылкой teleqraf.com, инцидент произошел примерно в 19:00 возле дома №19 на улице Зарифы Юсуфзаде.

Тело мужчины было найдено в автомобиле марки KIA с номерным знаком 77-AC-218, принадлежащем ООО "Авто Азербайджан".

Личность погибшего установлена - это житель столицы Б. Гамидов, 1959 года рождения.

По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.

Правоохранительные органы проводят расследование по данному происшествию.