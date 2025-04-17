https://news.day.az/society/1745620.html

В Баку обнаружили труп в авто

Вечером 16 апреля в центре Баку в припаркованной машине было обнаружено тело мужчины. Как передает Day.Az со ссылкой teleqraf.com, инцидент произошел примерно в 19:00 возле дома №19 на улице Зарифы Юсуфзаде. Тело мужчины было найдено в автомобиле марки KIA с номерным знаком 77-AC-218, принадлежащем ООО "Авто Азербайджан".