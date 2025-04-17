https://news.day.az/officialchronicle/1745489.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Китая в Азербайджане - ФОТО 17 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в нашей стране Лу Мэй.
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Китая в Азербайджане - ФОТО
17 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в нашей стране Лу Мэй, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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