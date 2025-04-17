DeepSeek могут заблокировать в этой стране

Администрация президента США Дональда Трампа изучает меры, которые заблокировали бы для американцев доступ к чат-боту китайской компании DeepSeek.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее сведениям, американские власти также рассматривают запрет на покупку DeepSeek американских технологий, в частности чипов для технологий искусственного интеллекта (ИИ). Помимо этого США изучат, не обходила ли китайская компания действующие ограничения для покупки американских микросхем.

Ранее власти США ввели ограничения на экспорт микросхем в Китай. Из-за новых рестрикций, американский технологический гигант Nvidia ожидает финансовые потери в размере $5,5 млрд, так как компания без специальной лицензии теперь не может продавать китайским компаниям чипы H20 для технологий ИИ.

Компания из КНР DeepSeek 20 января выпустила новую версию чат-бота R1, которая, как утверждается, превосходит передовую версию ChatGPT. При этом разработчики китайского чат-бота указывают, что потратили всего $5,6 млн и использовали устаревшие чипы для обучения модели. Чат-бот DeepSeek быстро набрал популярность среди пользователей по всему миру и привел к колебаниям на фондовых рынках из-за опасений инвесторов, что стоимость американских компаний - лидеров в сфере ИИ - переоценена.